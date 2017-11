Asumiendo sin complejos la fatalidad de una adicción sin remedio —epistolomanía la llamó él—, Miguel de Unamuno escribió cartas durante toda su vida. Miles. Era una fiebre, no podía dejarlo. Empezó allá por 1880, cuando apenas contaba 15 años: “Hastiado de cuanto me rodea y me sofoca, más de una vez me he perdido en mis sueños locos en el fondo de mi espíritu, espíritu sin límites