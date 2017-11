Para compensar la huella de carbono generada por el vuelo en el que hemos viajado hasta París, no nos ha quedado otra que montarnos en bici y pedalear, pedalear, pedalear. Y seguir pedaleando. Destino: la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP23), que se celebrará en Bonn del 6 al 17 de noviembre bajo la presidencia de Fiyi. Planeta Futuro se ha sumado durante tres días a la caravana de Moving for Climate Now, organizada por la Red Española