“Como respuesta [al nacionalismo] no cabe una apelación genérica a la reforma constitucional”, advirtió Aznar durante una conferencia dictada en octubre. “Si se acepta que se ha roto el pacto de unidad y diversidad, la reforma constitucional no debe ser un pago a plazos de lo que ahora no estamos dispuestos a pagar al contado al secesionismo catalán”.

Seguir leyendo.