Esta república no pasará del fin de semana. De hecho, dejó de existir sólo nacer, gracias a la forma que adquirió el parto, antiheroica, incomprensible, confusa, además de contraria a toda legalidad, como todo lo que han hecho quienes la han engendrado. Sus primeras horas de vida, si es que esto es vida, no se han hecho notar en ningún sitio. Barcelona no se ha convertido en una fiesta, apenas un poco en Girona y alguna otra pequeña ciudad