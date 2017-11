Proclamar una república no es lo mismo que ser una república. Los que festejaban la declaración unilateral de independencia en las calles de Cataluña quizás disfrutaban el momento conscientes de que mañana será otro día. Explica bien Iceta que él puede decir que es guapo, pero si nadie le dice guapo no sirve de nada. Ningún país serio, no contaremos a Osetia del Sur, ha dicho guapa a la república catalana (nota