Twitter profundiza su control de los anuncios.Este martes dio un primer paso, asumiendo el compromiso de reflejar la cuantía, duración y comprador de los anuncios de corte político. Desde este jueves dos medios rusos no podrán acceder a su plataforma de promoción. TantoRussia Today como Sputnik, los dos medios más relevantes de Rusia, no podrán comprar anuncios. Sí seguirán publicando, pero no podrán decidir qué