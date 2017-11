“El proceso independentista carece de apoyo internacional, no cuenta con mayoría social y no tiene capacidad para un control efectivo del territorio. Por tanto, la integridad de España no corre peligro, pero la crisis constitucional territorial es muy profunda y será duradera”. Esta la conclusión de un estudio del Instituto Elcano, el más potente y prestigioso think tank de España, sobre el proceso independentista en Cataluña.

