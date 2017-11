Como dirían los clásicos del boxeo, libra por libra Messi sería mejor futbolista que Cristiano. Golea por igual (o más) y lejos del área tiene mucho mayor repertorio. Digamos que uno sería el mejor, a secas, y otro el mejor del mejor equipo, equipo muy bueno al que aún hace mejor. Pero como el fútbol no es el tenis, es un deporte coral, el portugués ha sido elegido The Best por un variopinto jurado de todos los rincones del planeta,