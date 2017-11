Boicotear productos catalanes no solo perjudica a Cataluña. Los empresarios extremeños han alzado la voz de alerta sobre el efecto bumerán de no comprar una determinada marca por el simple hecho de que sea catalana. En una economía interconectada y globalizada, la sede social de una empresa no implica que el producto que comercializa haya sido producido al 100% en el mismo lugar. Ni que todos los trabajadores sean catalanes ni muchos menos independentistas.

