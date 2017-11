José Serrano se estaba metiendo en la cama cuando sonó el teléfono. Era su primo Marcos: "¿Pero es que no sabes que está ardiendo el pueblo? ¡Corre, que os come el fuego!" El hombre, emigrante retornado de 83 años, salió en calzoncillos a la puerta para comprobar si era cierto. No se lo podía creer porque en la tele acababan de decir que ardía a 15 kilómetros, en el municipio de Melón. Pero por encima de su casa,