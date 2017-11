Al Rey ya se le vio cerca de exclamar, como Estanislao Figueras, primer presidente de la Primera República: “Señores, voy a serles franco: estoy hasta los cojones de todos nosotros”. E incluso, como el propio Figueras aquel verano de 1873, irse directamente a Atocha y no regresar en años. El panorama de la crisis de Estado es desalentador. Rajoy no cree en el artículo 155 que va a aplicar. Puigdemont ha declarado y no declarado una independencia cuá