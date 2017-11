¿Duermo mal porque me duele la espalda o me duele la espalda porque duermo mal? Esta es la pregunta que se han planteado los expertos de la Red Española de Investigadores en Dolencias de la Espalda (REIDE). Mediante un estudio de 883 pacientes con dolencias cervicales (de cuello) o lumbares (de espalda baja), han demostrado que la calidad de sueño predice la evolución del dolor cervical, pero no del dolor lumbar. Esto sugiere que tratar a pacientes con problemas de