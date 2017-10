El segundo y último plazo para que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, vuelva a la legalidad se ha puesto en marcha. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha respondido a la carta de Puigdemont, en la que no aclara si el martes 10 de octubre declaró o no la independencia, tal y como reclamaba el requerimiento, y le ha advertido de que “será el único responsable de la aplicación de la Constitución”. No obstante, precisa,