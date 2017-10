Carla Bruni tiene 49 años y se muestra pletórica. La presentación de su último disco, French Touch, con versiones de once de sus canciones favoritas –temas de The Rolling Stones, Depeche Mode, AC/DC, Lou Reed o Abba­– y su estelar aparición en el desfile de Versace que conmemoraba el 20º aniversario de la muerte del diseñador, le han devuelto a un primer plano informativo y ella no ha dejado indiferente a nadie con sus declaraciones.