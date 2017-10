“En la actualidad no esperamos que las tensiones políticas entre Cataluña y el Gobierno central lleven a una rebaja de la calificación, excepto posiblemente para la propia Cataluña, porque nuestra hipótesis de trabajo es que no se producirá la independencia catalana”. Así ha resumido la agencia de calificación Standard and Poor’s (S&P) su visión sobre la crisis política que vive España. Sin