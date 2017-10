“Libérese de los triturados”. Es el consejo que emitió en 1999 el pediatra Carlos González en su libro Mi niño no me come, en el que mencionó el concepto Baby-led weaning (destete dirigido por el bebé, en inglés). Pocos nutricionistas fuimos conscientes entonces del impacto que dicho anglicismo acabaría teniendo en la alimentación infantil. Hoy por hoy, el término inunda internet, aparece en decenas de libros y da