Emilia comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho el 2 de octubre. Tan intenso que apenas podía respirar. Sus hijos pensaron que podía estar sufriendo un infarto y que su corazón, que no había fallado ni una sola vez en 94 años, no resistía más. En el camino hacia el hospital, Emilia no hablaba, pero la palidez de su rostro y un leve arqueo en su boca eran palabras suficientes para expresar su malestar.

