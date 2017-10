Nada más llegar a Białystok, una ciudad polaca a 60 kilómetros de Bielorrusia, me pregunté: "¿Qué demonios hago yo aquí?". El camino desde el aeropuerto no pudo ser más gris. Y hacía frío, mucho frío. La pequeñez de mi nueva habitación se me hizo muy pesada. Recostada sobre mi cama, me inundaron la soledad y el vértigo. Me disponía a pasar tres meses en una ciudad a más de 3.000