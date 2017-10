Le escribo pensando en mis amigos de Cataluña. Los que me escriben y los que callan. Mis amigos Miguel, Sergi, Tono, Ruth, Pere, Isabel, Jordi, Malcolm, Ignaci; mis amigos Juan y Raimon y Angela. Mis amigos. No sé qué piensan todos, qué hacen; algunos me escriben diciéndome que tienen miedo, por sus ideas o por sus cuerpos, también por su dinero.

Seguir leyendo.