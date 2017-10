La 18ª edición de Gran Hermano no remonta. De hecho, sus datos de audiencia no hacen más que hundirse. Este jueves 5 de octubre el reality de Telecinco ha emitido su gala de expulsión menos vista de la historia (14,8%, 1.489.000 espectadores). Esta edición arrancó con las peores cifras de audiencia del formato en España y el tiempo no está ayudando a que la cosa remonte.

