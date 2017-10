A Blanca de León le sorprende que la del 2 de octubre de 2017 sea una noche igual que las anteriores. “Hay el mismo ambiente. No ves ninguna emoción”, dice la mujer, de 39 años, tras jugar a la ruleta en el hotel y casino New York New York, en Las Vegas. A tres cuadras de allí, murieron la noche del domingo al menos 59 personas en un concierto al aire libre. Fue el tiroteo más mortífero de la historia de Estados Unidos. Pero en los