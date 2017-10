En el día siguiente al 1 de octubre, que era muy esperado para aclarar incertidumbres, sigue siendo todo muy confuso. No paran las movilizaciones: a mediodía hay una manifestación de universitarios en el centro de Barcelona para pedir la aplicación del referéndum y protestar contra la violencia de la policía. Pero no abundan las respuestas. Un lema dominante hasta el domingo era que esto ya no iba de independencia sino de democracia, pero Puigdemont