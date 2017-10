El viento sopla como de Trump, pero nos alcanzó hace rato. El lunes ya había muerto una persona a la que le dio un infarto mientras votaba en Lleida. No murió, hoy por fortuna seguía vivo. Había cerca de 800 heridos, caídos en el combate del domingo. No era así exactamente. La policía fue brutal, lo vio el mundo entero, pero esas no eran heridas de guerra ni requirieron las vendas que llevan consigo las heridas graves. El número ya