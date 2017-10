Esta no es la conversación habitual de compañeros de asiento en un avión. “Mi hija me llamó inmediatamente”. “Las mías ayudaron a subir heridos a una camioneta”. Era un vuelo de Los Ángeles a Las Vegas a primera hora del lunes y estas eran las cosas que se contaban pasajeros desconocidos. Eran padres como Marc Cisneros, que no había pegado ojo en toda la noche. Su esposa y sus hijas, Erika y Ariana (19 y 21 años)