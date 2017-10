Standard and Poor's comparte la opinión del Banco de España de que las tensión política y social en Cataluña puede afectar al crecimiento. La agencia de calificación no modifica la calificación de la deuda española, la mantiene en BBB+, ni la perspectiva, que sigue siendo positiva. Pero lanza un aviso claro: "Si persisten las tensiones entre el Gobierno central y la Generalitat, y no se resuelven, esto podría afectar a la confianza