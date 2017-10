Los Mossos d'Esquadra no cerrarán los centros de votación si hay riesgo de desórdenes públicos. "No negamos ni obviamos lo que ha dicho una magistrada, pero queremos dejar claro que lo importante es la salvaguarda de la convivencia ciudadana", ha asegurado Joaquim Forn, consejero de Interior, en rueda de prensa después de la Junta de Seguridad. Forn no ha aclarado qué condiciones concretas impedirían ese cierre, pero ha insistido en que los