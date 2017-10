La Guardia Civil no es un cuerpo paramilitar. Podría parecer absurdo tener que desmentir que el instituto armado sea un grupo armado irregular que opera al margen de ley si no fuera porque la prensa internacional —prensa seria, The Guardian, Financial Times o The Washington Post, por ejemplo— se empeña en utilizar el adjetivo “paramilitar”, con las funestas connotaciones dictatoriales y violentas que conlleva, para aclarar qué es la Guardia Civil