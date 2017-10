Frustración, enojo y baja autoestima son algunos de los sentimientos que el sistema educativo español produce en los jóvenes y adolescentes (según aseguran algunos de estos adolescentes). No importa si es el colegio, el instituto o la universidad. Los alumnos sienten que el sistema no está a la altura y que estudian un programa que les inculca conocimientos obsoletos.“Nos están haciendo crecer para un mundo que ya no existe”, afianza Alfonso