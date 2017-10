En todas las cenas familiares hay alguien que no abre la boca. Porque no le preguntan. O porque prefiere observar. Así se sienten muchos valencianos ante el procés. Sentados al sur de la mesa esperan expectantes lo que podría pasar. Responde esta familia con lazos lingüísticos y culturales a la definición de familia infeliz de Tolstoi. Cada una lo es a su manera. Y los hermanos no siempre se terminan de encontrar.

Seguir leyendo.