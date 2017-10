La hora de la verdad se aproxima para Theresa May. Han pasado casi seis meses desde que activó el artículo 50 del Tratado de Lisboa —una cuarta parte del tiempo que dispone para negociar el Brexit— y toca ya decidir qué tipo de relación futura quiere con la UE. Londres ha logrado superar las tres primeras rondas de negociaciones sin exponer su visión. No es que esconda hábilmente su jugada: es que no la tiene definida. O, más