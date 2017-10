Koldo no se desmoronó ante el juez. Sólo cuando las pruebas eran evidentes reconoció que había degollado a la abogada de Vitoria Begoña Rubio y clavado repetidas veces un destornillador en el cuerpo del empresario de máquinas tragaperras Agustín Ruiz, pero no se hundió. La imagen del horror y el sufrimiento de sus víctimas, el recuerdo de la sangre empapando sus ropas no provocó un colapso en su cerebro, ni mucho menos.