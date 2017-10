Primero algo de lo que está bien. La serie The State (El Estado), del director londinense Peter Kosminsky, brinda a los freaks de la cosa yihadista un diálogo muy apreciable. No hay peligro de spoiler: uno de los cuatro protagonistas, Jalal, interpretado por el actor británico Sam Otto, se dirige en un episodio a su instructor para decirle que lo que ve, cabezas cortadas incluidas, no va con el Corán, que si bien llama a matar a los idólatras allá donde