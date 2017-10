El artículo 155 de la Constitución ya no es una línea roja para el PSOE, dada la evolución de los acontecimientos en Cataluña. La dirección del PSOE está dispuesta a estudiar su aplicación llegado el momento, aunque no lo considera “deseable” y no está en las previsiones del principal partido de la oposición a día de hoy. “No lo contemplamos”, afirmaron este lunes fuentes de la dirección.