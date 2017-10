Conste que el titular que encabeza estas líneas es una chanza, que no es aquí donde deba hablarse de política, si política se puede considerar lo que pasa en Cataluña. Sin embargo, viene a cuento traer a este rincón el referéndum convocado para el 1 de octubre en tanto no son pocos los encendidos debates que provoca entre muchos aficionados al fútbol, sí, al fútbol, el asunto más importante de los que no tienen