No es cierto que el Barça se resuma en Messi. Tampoco se puede asegurar que añorará a Neymar. Incluso puede que no necesite siempre los goles de Luis Suárez. Y hasta puede ganar sin Dembélé. No hubo figuras en Getafe sino que se impuso el equipo, y muy especialmente la plantilla, circunstancia que avala la faena de Valverde. El técnico intervino decisivamente en un momento delicado, cuando mandaba con comodidad y autoridad el Getafe, y el