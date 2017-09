Los gastos esenciales y las nóminas de Cataluña quedarán en manos del Estado. El resto, paralizado. Porque un acuerdo de no disponibilidad implica que las partidas afectadas quedan congeladas y que no se puede gastar más de ninguna de ellas. En caso de necesitar que se pague algo ya comprometido en esos ámbitos no esenciales, la Generalitat deberá acudir a Hacienda con la factura certificada para que la abone el Estado.

Seguir leyendo.