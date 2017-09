“Ya tenemos más de 6.000 urnas. No veo cómo el Estado puede frenar el 1-O”, presumió el president Carles Puigdemont al Financial Times el pasado 25 de agosto. Puigdemont no aclaró cómo las ha conseguido. Ni dónde las guarda. La pugna por las urnas ha sido una de las escaramuzas previas al choque de trenes del 1 de octubre, con el Estado y la Generalitat jugando al ratón y al gato. Sin urnas no hay referéndum, como tampoco sin