No quedará portero en el mundo que no haya doblado la rodilla ante Messi. Ni siquiera Buffon, inmaculado a sus 39 años en los mano a mano con el rosarino hasta anoche, cuando el 10 del Barça le sometió a un inclemente pim pam pum después de un estupendo ejercicio futbolístico del equipo de Valverde. El virtuosismo de Messi descerrajó a la automatizada zaga de la Juve y dejó con la boca abierta a su amigo Dybala. No hay calcio que valga