Froome ya tiene lo que quería y Contador lo que soñaba. Froome decía que la Vuelta no le quitaba el sueño pero le apetecía como un dulce en su palmarés. Y Contador, sueña que te sueña con hacer algo grande. No bastaba con no pasar desapercibido, no bastaba con atacar y atacar y atacar sin medir la capacidad de su explosivo y la dirección de sus disparos. Necesitaba una diana, es decir, un aquí estoy yo, el lanzador de