Cuando se cae la conexión a internet en casa o el trabajo descubrimos con crudeza una realidad de que la no siempre somos conscientes: el ordenador no es más que un pesado e inútil objeto si no tiene acceso a la red. Vivimos en internet, y más allá de las aplicaciones, una correcta configuración del navegador nos puede simplificar muchísimo la vida. No se trata de personalizar el aspecto o la forma en la que se abren las pestañas, sino ir