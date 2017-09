Ryanair vuelve a cambiar su política de equipaje. Lo que la compañía promociona como una "bajada de la tasa de facturación", implica en realidad nuevos pagos para aquellos que quieran llevar el bolso y una maleta de mano a bordo como hasta ahora, y evitar que bajen el equipaje a la bodega. "Solo los clientes con Embarque Prioritario (incluyendo Plus, Flexi Plus & Family Plus) podrán subir dos bultos al avión", dice la empresa. "Todos los