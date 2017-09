"No me gustaría morir. Quisiera contárselo a mis nietos. No es fácil estar aquí, pero luchar por defender a la gente perseguida merece con creces los sacrificios”, confía Simón, uno de los exmilitares españoles que se han unido a las milicias que combaten al Estado Islámico (ISIS) en el norte de Irak. Fue él quien dio la alarma sobre la detención de dos de sus compañeros, Delil y Robin, por parte de los servicios