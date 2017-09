El BBVA ha confirmado este jueves, a través de un hecho relevante comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la existencia de negociaciones con The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) para la compra de la totalidad del capital social de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile (BBVA Chile). La nota subraya que la entidad canadiense ha mostrado, "de manera no vinculante", su interés en adquirir la filial chilena del banco español.

