“¿Cuándo un zapato no es solo un zapato? Cuando se convierte en un símbolo de lo que muchos ven como la desconexión entre la administración Trump y la realidad”, ha escrito la prestigiosa crítica de moda Vanessa Friedman en The New York Times acerca de los ya famosos stilettos –aparentemente, un modelo de piel de serpiente de Manolo Blahnik– que la primera dama, Melania Trump, eligió para viajar a Texas, la zona afectada