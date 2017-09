El jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, se ha quejado hoy de que la policía catalana no recibe por parte de la Policía Nacional toda la "Información que afecta a Cataluña" y que procede de los organismos se seguridad europeos. "No pasa de Madrid hacia aquí, no fluye", ha lamentado Trapero. Por ello, el mayor de los Mossos ha sostenido que el cuerpo de seguridad que encabeza apenas tenía datos del imán de Ripoll (Girona),