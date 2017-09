"¿Cómo puede ser, Younes? Me tiemblan los dedos, no he visto nunca a nadie tan responsable como tú...". La educadora social del Casal Cívico de Ripoll Raquel Rull lanza esta pregunta al aire en una carta en la que quiere mostrar "la otra cara de la moneda", su sufrimiento ante la perplejidad de ver cómo unos jóvenes con los que trabajó durante años han dado un giro en sus vidas hacia la radicalización. "Estos niños eran como