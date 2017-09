Los integrantes de la célula que llevó a cabo los atentados de Barcelona no fueron los únicos a los que el imán de Ripoll (Girona) Abdelbaki es Satty intentó radicalizar. Al menos dos familiares de los terroristas han admitido que el imán se aproximó a ellos en alguna ocasión con un discurso que les repelió. "Me quiso dar alguna charla y un día empezó a hablarme de que escuchar música era malo o no sé