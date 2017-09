Donald Trump no ha querido perderse el eclipse solar que ha recorrido EE UU de costa a costa y se ha tomado unos minutos para observarlo con algunos de sus colaboradores más cercanos y familia directa desde el balcón de la Casa Blanca. Y hasta en ese tipo de circunstancias ha dado muestra de que no le gusta obedecer a nadie. Aunque todos los científicos han recomendado, en todo el globo, que no se mire al sol sin unas gafas adecuadas, el presidente ha mirado fijamente al