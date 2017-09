“El sábado 26 seremos muchos, muchísimos, los que iremos a la gran manifestación que encabezará la ciudadanía al grito de No tinc por! (No tengo miego)”, así anunciaba ayer la alcaldesa Ada Colau la próxima concentración en repulsa a los atentados terroristas que han atacado no solo el corazón de Barcelona sino localidades como Cambrils.

