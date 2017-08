El Madrid se impuso con claridad en el Camp Nou, sobre todo en una segunda parte donde hizo de los espacios un filón, y la hinchada azulgrana murmura con persistencia porque todo anda revuelto en el Can Barça. La Supercopa no ayudó, al menos en el duelo de ida. Queda la vuelta. “No hay nada imposible y no nos vamos a dar por vencidos de antemano”, resolvió Ernesto Valverde; “pero está claro que tenemos que generar situaciones de gol para